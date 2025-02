Le Tchad et Emergency renforcent leur partenariat pour améliorer la santé

Ce lundi 10 février 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a reçu l'équipe de l'ONG Emergency. Cette rencontre a été l'occasion de faire un point sur les actions menées conjointement par les deux parties et de définir les prochaines étapes de leur collaboration.





Luca, chef de mission et responsable du programme régional de l'ONG, a présenté les résultats des interventions d'Emergency au Tchad, notamment à N'Djaména et à Abéché. Il a souligné l'importance du suivi des patients pour évaluer l'impact des soins prodigués et adapter les programmes en conséquence.





De son côté, le ministre de la Santé a salué l'engagement d'Emergency aux côtés du Tchad et a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer ce partenariat. Il a souligné l'importance de travailler ensemble pour améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les Tchadiens.





Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur collaboration dans les années à venir. De nouvelles initiatives seront lancées pour améliorer l'accès aux soins de santé, notamment dans les zones les plus reculées du pays.