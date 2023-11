Le Tchad et l’Arabie saoudite signent un protocole d’accord dans le domaine de l’énergie

Cette cérémonie protocolaire a eu lieu ce jeudi 9 Novembre en marge de la Conférence Économique Arabie Saoudite-Arabe-Afrique, tenue à Riyad.



Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale, l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, a participé, le 9 Novembre à Riyad, à l'ouverture de la conférence économique Arabie Saoudite-Arabe-Afrique, organisée en marge du 1er Sommet Arabie Saoudite-Afrique. Lors de cet événement, plusieurs autres accords de coopération et de partenariat ont été signés, marquant ainsi une étape significative dans le renforcement des relations entre le Tchad et l’Arabie Saoudite.