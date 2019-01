TCHAD Le Tchad et l'Italie veulent renforcer leur coopération bilatérale

Le président du conseil des ministres Italien Giuseppé Conté est en visite officielle au Tchad où il a été reçu en audience par le président de la République Idriss Deby Itno, au palais présidentiel. Les deux hommes d’Etat ont conjointement fait une déclaration à la presse, à l'issue de leur entretien.



Cette visite du président du conseil des ministres Italien Giuseppé Conté vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et surtout réécrire une nouvelle page d’histoire de leur coopération qui se veut agissante et tournée vers le futur pour relever des multiples défis.



L’échange entre le président du conseil des ministres Italien Giuseppé Conté et son homologue tchadien Idriss Deby a porté entre autres sur la situation en RCA, la crise Libyenne, le terrorisme au Sahel et la coopération économique.



Le président Idriss Deby Itno a indiqué que l’Italie est un partenaire privilégié pour le Tchad dans plusieurs domaines, notamment le développement économique et la lutte contre le terrorisme. Il dit saluer l’engagement du chef du gouvernement italien et compte toujours sur le soutien de ce pays pour répondre aux conséquences de la lutte contre le terrorisme ressenties comme un fardeau pour le Tchad. Par ailleurs, l'afflux massif des réfugiés enregistré ces derniers mois dans la région du lac-Tchad nécessite une aide humanitaire.



Pour sa part, le président du conseil des ministres Italien, Giuseppé Conté affirme que le Tchad joue un rôle stratégique pour l’Italie et l’Union Européenne. Ainsi, il ne doit pas subir les conséquences néfastes des trafics illégaux des vies humaines. Il plaide pour la mise en place d’une stratégie commune, une approche structurée pour lutter contre le trafic des êtres humains et la lutte contre le terrorisme.



Selon lui, l’absence d'approche structurée et adéquate risque de faire couler l’Europe. « Il faut éduquer le jeune qui, surtout en environnement rural, n’a pas le choix dans sa pauvreté et peut facilement s’aligner à un groupe terroriste, au risque même de sa vie. Travaillons en commun pour une meilleure coopération sur des projets intégrés. L’Italie doit fournir non seulement sa contribution financière, mais aussi également mettre à disposition le savoir-faire dans le domaine technique, l’agriculture, l’énergie, les ressources alimentaires et surtout l’approvisionnement en eau du lac Tchad », a déclaré le président du conseil des ministres, Italien Giuseppé Conté. Ces types de projets amélioreront les conditions économiques et financières des jeunes du lac Tchad, relève-t-il.



Sur le plan de la formation professionnelle, l’Italie peut contribuer à augmenter le taux de la scolarisation à travers les formations professionnelles.





