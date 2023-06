Le Tchad et l’Unicef s'activent pour une campagne d'envergure contre la polio

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération entre le Tchad et l'UNICEF pour la vaccination contre la poliomyélite et autres maladies, le gouvernement tchadien, en collaboration avec le ministère de la Communication et l'UNICEF, a prévu une campagne de vaccination contre la polio du 16 au 18 juin prochain dans tout le pays.



L'UNICEF-Tchad et le ministère de la Communication se mobilisent pour une campagne réussie. Ces deux partenaires ont constaté les obstacles rencontrés lors des campagnes précédentes, où les agents de vaccination, se rendant de porte à porte, étaient confrontés à de multiples refus de la part des parents d'enfants devant être vaccinés contre la polio. Ces refus sont souvent motivés par des rumeurs infondées remettant en question l'efficacité de la campagne et favorisant la circulation du poliovirus, mettant ainsi les enfants en danger.



Il est primordial de rappeler aux parents la responsabilité qui leur incombe de faire vacciner les enfants de moins de cinq ans afin d'éradiquer ce virus qui circule activement et qui handicape les enfants. Pour lutter contre ce poliovirus, il est essentiel que les parents laissent vacciner leurs enfants de moins de cinq ans lors de chaque campagne. Il est important de souligner que le vaccin contre la polio ne présente aucun danger pour l'enfant, mais le protège contre la maladie.



Les deux entités, l'UNICEF et le ministère de la Communication, déplorent le fait que certains parents continuent de refuser de faire vacciner leurs enfants. Ces parents s'appuient souvent sur des allégations sans fondement ni preuve selon lesquelles ce vaccin aurait des conséquences néfastes sur les enfants. Au contraire, cette vaccination préserve l'enfant du virus et le protège de tout handicap lié à la polio.



Afin d'éradiquer définitivement la poliomyélite, chaque parent doit avoir confiance en l'État tchadien et ses partenaires qui œuvrent depuis longtemps pour l'éradication de la polio. La répétition de la vaccination à chaque campagne ne présente aucun danger pour l'enfant, mais au contraire, le protège et le rassure.