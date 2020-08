Le Tchad et la Banque mondiale déterminés à relever les défis de développement

N'Djamena - Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, a reçu mercredi le nouveau représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Rasit Pertev.



La rencontre a permis au ministre de présenter la vision et les attentes des autorités tchadiennes. "Je peux vous dire que les premiers mots nous rassurent beaucoup", a déclaré à la presse Dr. Issa Doubragne.



"Il y aura avec lui un travail qui va être fait pour recentrer les projets sur des financements structurants", selon le ministre qui a évoqué des grands projets qui permettent d'avoir des grands financements, tels que l'énergie, les infrastructures, le capital humain, et tout ce qui participe au développement des filières porteuses.



"Le représentant sort de mon bureau avec un sentiment positif que nous allons faire un bon travail. C'est un représentant expérimenté, un ancien ministre, qui arrive au Tchad dans un contexte particulier. Non seulement les trois crises que nous avons vécues, qui ont largement impacté la vie de nos concitoyens, la crise sécuritaire qui se perpétue, la crise financière qui s'est répétée avec une intensité de plus belle avec la survenue de la Covid, la crise humanitaire qui depuis 2003 nous oblige à recevoir les personnes en déplacement, et la crise sanitaire", a indiqué Dr. Issa Doubragne.



Rasit Pertev, représentant résident de la Banque mondiale, a expliqué que son arrivée coïncide avec le nouveau cycle de financement de la Banque mondiale. "Dans ce cycle qui va durer trois ans, l'allocation pour le Tchad est de 745 millions de dollars, qui est en augmentation considérable", a-t-il dit.



"Je suis sûr que nous sommes sur la même longueur d'ondes. Nous allons faire de bonnes choses ensemble pour contribuer au développement du Tchad", a affirmé Rasit Pertev.



Dans le cadre de sa mission au Tchad, M. Rasit Pertev aura pour principales priorités de mettre en œuvre le cadre de partenariat avec le pays pour les exercices 2019-2023 ; de maintenir et de renforcer de bonnes relations de travail avec le gouvernement et les autres parties prenantes au Tchad et avec la communauté internationale ; de superviser les interventions de l’équipe du bureau du Tchad pour l’atteinte des résultats au bénéfice du gouvernement.



​Qui est le nouveau représentant de la Banque mondiale ?



De nationalité Turque, il était auparavant secrétaire du Fonds international de développement agricole (FIDA). Il a rejoint la Banque pour la première fois en 2003 et a travaillé comme économiste agricole principal basé en Turquie et en Ouganda et, plus récemment, comme Représentant résident pour les Comores. Il cumule plus de 25 ans d'expérience en développement, en commençant par le développement communautaire en Zambie.



Il a été secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des producteurs agricoles, ministre de l'agriculture, des forêts et de l'énergie et négociateur en chef des pourparlers de paix des Nations Unies à Chypre.



Ancien réfugié, Raşit est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Cambridge et d'une maîtrise en économie du développement de l'Université de Londres.