Le Tchad et la Chine valident un accord pour des ouvrages hydrauliques

Une cérémonie de validation d’un protocole d’accord pour la mise en œuvre de la convention des dons de la République populaire de la Chine à la République du Tchad a eu lieu lundi au ministère de l’Environnement, de l’Eau, et de la Pêche.



L’objectif de cet accord entre dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable de la population tchadienne et du bétail.



La Chine oriente ses actions de coopération bilatérale avec le Tchad dans le domaine de l’approvisionnement en eau, suite à la signature d’une convention entre les deux Etats.



L'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin, a déclaré qu'à partir de cet accord, des populations des régions bénéficiaires comme le Salamat, le Mandoul et bien d’autres pourront obtenir une meilleur vie, contribuant au développement agricole, social, et économique du Tchad.



Selon le ministre de l’Environnement, de l’Eau, et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine, "les travaux prévus portent sur un total de 510 pompes motorisées, 57 points d’eau potable avec des châteaux d’eau, 48 puits pastoraux et 129 ouvrages d’assainissement pour un montant total de plus de 143 milliards de Francs CFA."



Des études géophysiques sont prévues pour identifier 30 sites.