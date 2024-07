Le Tchad et la France réaffirment leur engagement à une coopération renforcée

Cette rencontre bilatérale s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre le Tchad et la France.



Les discussions ont réaffirmé l'engagement des deux pays à poursuivre leur collaboration étroite dans divers domaines, en s'appuyant sur les bases solides d'un partenariat mutuellement bénéfique.



Face aux défis sécuritaires communs auxquels ils sont confrontés, le Tchad et la France ont réitéré leur détermination à conjuguer leurs efforts pour la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et en Afrique centrale.



Les deux parties ont évoqué les opportunités de renforcer leur coopération dans les domaines du développement économique, social et culturel. La promotion des investissements et des échanges commerciaux entre le Tchad et la France a été également discutée.



La coopération en matière d'éducation et de formation : Le renforcement des capacités tchadiennes à travers la coopération en matière d'éducation et de formation a figuré parmi les priorités discutées lors de la rencontre.



En conclusion de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et ont réaffirmé leur volonté commune de redynamiser la coopération entre le Tchad et la France dans les différents domaines d'intérêt mutuel. Cette rencontre illustre la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et leur engagement à œuvrer ensemble pour un avenir prospère et une paix durable dans la région.