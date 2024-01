Le Tchad et la Hongrie scrutent sur le renforcement de la coopération économique et commerciale

Les deux ministres ont discuté des possibilités de développer les échanges commerciaux et d'encourager les investissements bilatéraux. Ils ont exploré les domaines de coopération potentiels tels que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et le tourisme.



Cette rencontre fait suite à la visite en décembre dernier du ministre des Affaires Étrangères de la Hongrie au Tchad, qui a permis la signature de plusieurs accords entre N’Djamena et Budapest. Le chef de la diplomatie tchadienne devra également se rendre prochainement en Hongrie.



Il est à noter que la coopération économique et commerciale entre le Tchad et la Hongrie est un sujet d'importance croissante. Ces deux pays ont récemment exprimé leur intérêt à renforcer leurs relations dans ce domaine. Cette démarche vise à favoriser les échanges commerciaux, les investissements mutuels et le développement économique des deux nations.



Le Tchad, riche en ressources naturelles telles que le pétrole et l'or, offre des opportunités attractives pour les investisseurs hongrois. De son côté, la Hongrie possède une expertise dans des secteurs tels que l'agriculture, la technologie et l'énergie renouvelable qui pourraient bénéficier au développement du Tchad.



Cette volonté de coopération s'inscrit dans une perspective de partenariat mutuellement avantageux pour les deux pays. Il est essentiel que cette démarche soit soutenue par des accords bilatéraux solides afin de garantir un cadre juridique propice aux échanges économiques durables.