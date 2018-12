Le Tchad et la Suisse renforcent leur coopération bilatérale

L’ambassadeur du Tchad en Suisse, Ahmat Makaila a présenté ce mardi 11 décembre, dans la capitale fédérale Berne en Suisse, ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la Suisse, au président de la confédération Suisse, Alain Berset.



Le nouvel ambassadeur Ahmat Makaila se réjouit de l’occasion qui lui a été offerte par les autorités suisses pour consolider la relation bilatérale qui existe entre le Tchad et la Suisse depuis plus de 50 ans, s’inscrivant dans une coopération agissante, dynamique et à la fois discrète.



Par ailleurs, l’ambassadeur du Tchad accrédité auprès de la Suisse tient à rappeler les priorités du Tchad et les défis importants qui restent à relever en terme de sécurité et de développement, permettant ainsi de renforcer la coopération du Tchad avec la Suisse. Celle-ci s’inscrit en droite ligne de la politique étrangère prônée par la plus haute autorité du pays, axée sur le développement économique, social, culturel et la promotion de l’amitié, de la paix et de la concorde entre les peuples, ainsi que le renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays.



L’ambassadeur du Tchad en Suisse met en évidence le fait qu’au Tchad, des opportunités d’investissement existent dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, des mines, du tourisme, du transport, de la technologie, de l’information et de la communication. Dans le souci de participer au développement de ces secteurs, l’ambassadeur appelle les différents partenaires à saisir ces opportunités et à venir investir dans un esprit d’intérêt commun.