Le Tchad et la Turquie visent 100 millions de dollars d'échanges commerciaux

Le Tchad et la Turquie veulent augmenter de 40% leur taux d'échanges commerciaux.

Le Tchad et la Turquie se sont fixés comme objectif de porter leurs échanges commerciaux à au moins 100 millions de dollars (576 millions Francs CFA), ce mercredi 27 février, au cours d'un entretien entre le président Idriss Déby et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au Palais présidentiel à Ankara.



Le montant des échanges commerciaux entre les deux pays est actuellement de l'ordre de 60 millions de dollars. "C'est trop faible", a déclaré Erdogan. "Notre pays compte 82 millions d’habitants et le Tchad 15 millions, soit au total 97 millions de personnes. Ce montant doit être au minimum de 100 millions de dollars. Nous sommes tous deux déterminés à le faire", a déclaré le Président turc, remerciant son homologue tchadien pour les facilités proposées aux entrepreneurs turcs.



"Ma première visite dans votre pays c'était en 2000. Il y avait quatre tchadiens je crois, et il y avait moins de 0 Francs CFA d'échanges commerciaux entre le Tchad et la Turquie en ce temps là. Depuis lors, nous avons fait un bond assez important, 900 étudiants tchadiens sont dans des grandes universités de votre pays, même si c'est modeste. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce chiffre, nous devons faire un saut qualitatif et quantitatif pour faire en sorte que les échanges commerciaux entre les deux pays atteignent un chiffre honorable. Je pense que cela est possible. Nous sommes convaincus de la nécessité donc de renforcer cette coopération en matière du commerce. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu avec une grande délégation", a souligné le chef de l'Etat tchadien, Idriss Déby.

"Les opportunités sont là"



Les deux pays vont continuer d'explorer ensemble les voies et moyens pour diversifier leur coopération bilatérale dans "tous les secteurs porteurs", a assuré Idriss Déby. D'après lui, "les opportunités sont là. Il faudra simplement oser et faire en sorte que ces opportunités, avec l'expérience et les compétences avérées des entreprises turques, permettent de faire un saut au bénéfice des deux pays".



Plusieurs annonces ont été faites pour concrétiser ce défi commercial tchado-turc. Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la compagnie aérienne turque, Turkish Airlines (THY) va faire passer son nombre de vols hebdomadaires vers le Tchad de 2 à 3.



Le Tchad offrira aux investisseurs turcs "toutes les facilités nécessaires pour leur installation", a assuré Idriss Déby.



Par ailleurs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tchad va prolonger son séjour en Turquie de quelques jours afin de mieux explorer les opportunités de coopération, a annoncé le Président Idriss Déby qui va être élevé ce jeudi au grade de docteur honoris causa par l'Université de Karabük où étudient plusieurs étudiants tchadiens.



Des accords inexécutés



Depuis 1989, le Tchad et la Turquie ont signé plusieurs accords de coopération. Toutefois très peu d'entre eux ont été mis en oeuvre. Trois autres accords dans le secteur de la défense, de la culture et du commerce ont été signés ce mercred à Ankara. Idriss Déby a déploré des lenteurs dans la mise en oeuvre des précédents accords, ce à quoi Erdogan a proposé la mise en place d'une équipe restreinte chargé du suivi.







