Le Tchad et le Japon évaluent leur plan de coopération économique

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, a reçu mercredi soir à N'Djamena, une délégation conduite par la représentante adjointe résidente du bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Mme. Yoshino Sawaka.



La mission est venue évaluer les conditions de retour de la JICA au Tchad.



La représentante de la JICA a informé le ministre de l'Economie et de la Planification du développement qu'une mission japonaise sera dépêchée dans les jours à venir au Tchad.



Le ministre Issa Doubragne et la délégation ont passé en revue et analysé le plan de coopération économique avec le Japon à la suite de la 7ème conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, dans la perspective du retour de la JICA au Tchad.



Le ministre a exprimé le souhait d'un retour de cette institution au Tchad.