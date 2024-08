Le Tchad et le Japon identifient les domaines prioritaires de coopération

Lors de cette rencontre, ils ont identifié les domaines prioritaires de coopération entre le Tchad et le Japon, notamment la réouverture du bureau de la JICA au Tchad.



Parmi les priorités exprimées par le Tchad figurent le soutien au secteur privé, le renforcement de la société civile, l'accompagnement des médias, ainsi que l'aide humanitaire.



Le ministre tchadien a exprimé sa gratitude envers le gouvernement japonais pour son soutien constant au Tchad, notamment à travers les initiatives passées de la JICA dans l'est du pays.



Le vice-président de la JICA, M. Ando Naoki, a annoncé qu'une mission de la JICA se rendrait prochainement au Tchad afin de mieux appréhender les réalités locales.



Les deux délégations ont réaffirmé leur engagement à dynamiser la coopération bilatérale et à établir un partenariat stratégique solide entre le Tchad et le Japon.