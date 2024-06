Le Tchad et le Soudan réaffirment leur engagement à la coopération

Les discussions ont permis de faire le point sur les défis auxquels le Soudan est confronté, notamment la crise interne qui secoue le pays depuis avril 2023. M. Koulamallah a réitéré la position du Tchad en faveur d'une solution pacifique et inclusive à la crise soudanaise.



Le Tchad accueille actuellement des milliers de réfugiés soudanais fuyant les violences dans leur pays. M. Koulamallah a réaffirmé l'engagement du Tchad à assurer la protection et l'assistance des réfugiés soudanais sur son territoire.



Réaffirmation de l'engagement à la coopération



Malgré les tensions persistantes, cette rencontre entre les deux responsables traduit la volonté du Tchad et du Soudan de maintenir le dialogue et de poursuivre leur coopération bilatérale. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations dans les domaines d'intérêt commun, notamment la sécurité, le commerce et les échanges transfrontaliers.



Cette rencontre constitue un signe d'apaisement potentiel dans les relations entre le Tchad et le Soudan. Le dialogue et la coopération restent essentiels pour surmonter les différends et relever les défis communs auxquels les deux pays sont confrontés. La communauté internationale et les organisations régionales, telles que l'Union africaine, ont un rôle important à jouer pour faciliter le dialogue et encourager les parties à privilégier la voie diplomatique.