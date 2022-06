Le Tchad et le Soudan signent un mémorandum pour la formation en génie militaire

L’objectif de cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre le Tchad et le Soudan pour la formation en génie militaire des militaires tchadiens au Soudan. Aussitôt arrivés, les deux ministres ont passé en revue les troupes avant de s’installer au bureau pour la signature du mémorandum d'entente.



Le ministre tchadien de la défense nationale, général Daoud Yaya Brahim a affirmé que la coopération militaire entre les deux pays existe depuis des décennies et va bon train.



Pour lui, le Tchad et le Soudan sont deux pays frères liés par l’histoire. D’après le ministre de la défense, général Daoud Yaya Brahim, cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les forces armées tchadienne et soudanaise pour la formation des militaires tchadiens en génie militaire au Soudan.



« Nous avons un génie militaire très jeune qui a besoin de l’expérience et sans doute, la partie soudanaise en a », a-t-il relevé.



Pour sa part, le ministre soudanais de la défense, général Yassin Ibrahim Yassin se dit très satisfait de la signature de cette convention d’accord tout en saluant les efforts fournis par le Tchad dans le domaine sécuritaire. Selon lui, cette coopération va permettre d’assurer davantage la paix et sécurité des deux peuples frères.



« Le renforcement de cette coopération vient à point nommé, car tous nos deux États sont en phase de transition et pour cela, nous sommes appelés à doubler l’effort pour assurer la sécurité dans la frontière commune que nous nous partageons », a soutenu le ministre soudanais de la défense, général Yassin Ibrahim Yassin.



Le ministre soudanais a également transmis une lettre d’invitation de la part des forces mixte Tchad-Soudan au ministre de la défense, général Daoud Yaya Brahim, l’invitant à prendre part à la rencontre qu’elles organisent en août prochain au Soudan.



La cérémonie a pris fin avec la signature d’une convention de coopération militaire entre les deux États et une photo de famille.