Le Tchad et les Émirats Arabes Unis renforcent leur coopération agricole

Cette volonté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de souveraineté alimentaire du président tchadien, qui vise à moderniser les outils de production des agriculteurs, à améliorer la production animale et à développer la production d'aliments pour bétail.



L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Son Excellence Monsieur Kedallah Younous Hamidi, a été reçu par Son Excellence Dr Amna Bint Abdullah Al-Dahhak, ministre du Changement Climatique et de l'Environnement des Émirats Arabes Unis.



La rencontre a porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la modernisation de l'agriculture, l'amélioration de la production animale et le développement de la production d'aliments pour bétail.



Les deux parties ont convenu d'une visite de travail du ministre tchadien de l'Agriculture aux Émirats Arabes Unis afin de finaliser les détails d'un accord de coopération bilatérale dans le domaine agricole.



Ce communiqué met en évidence l'engagement des deux pays à renforcer leur coopération dans un domaine crucial pour leur développement économique et la sécurité alimentaire de leurs populations.



En plus des points clés mentionnés ci-dessus, le communiqué souligne également l'importance de l'agriculture pour les deux pays. L'agriculture est un secteur clé pour l'économie du Tchad et des Émirats Arabes Unis. Elle contribue à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois.



Le Tchad et les Émirats Arabes Unis disposent de ressources et d'expertises complémentaires qu'ils peuvent mettre à profit pour développer leur agriculture.



La coopération agricole entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis devrait s'inscrire dans une démarche de développement durable qui prend en compte la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.