Le Tchad et les États-Unis réaffirment leur engagement à un partenariat stratégique renforcé

Cette rencontre bilatérale a permis aux deux diplomates de discuter de sujets d'intérêt commun, dans le but de consolider les relations stratégiques entre le Tchad et les États-Unis.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à collaborer étroitement pour lutter contre le terrorisme et les menaces à la sécurité dans la région du Sahel et en Afrique centrale. Les États-Unis ont réitéré leur soutien aux efforts du Tchad pour renforcer ses capacités militaires et de sécurité.



Les discussions ont porté sur l'exploration de nouvelles opportunités de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Tchad et les États-Unis. Les investissements américains dans des secteurs clés de l'économie tchadienne, tels que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, ont été encouragés.



Les deux pays ont évoqué l'importance de renforcer la coopération dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'accès à des soins de santé de qualité et à une éducation inclusive pour tous les Tchadiens a été souligné comme un objectif prioritaire.



Les défis posés par le changement climatique et la nécessité d'une action concertée pour protéger l'environnement ont également été discutés. Les États-Unis ont exprimé leur soutien aux efforts du Tchad pour s'adapter aux effets du changement climatique et promouvoir un développement durable.



Les deux parties ont salué l'excellence des relations entre le Tchad et les États-Unis et ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat stratégique. La collaboration continue dans les domaines d'intérêt mutuel est essentielle pour relever les défis communs et promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et le développement durable dans la région.



Cette rencontre met en évidence l'importance du partenariat entre le Tchad et les États-Unis pour la stabilité et le développement de la région du Sahel. Les deux pays continueront à travailler ensemble pour un avenir plus sûr et plus prospère pour leurs peuples respectifs.