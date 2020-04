Le Tchad et ses partenaires s'activent face au risque de "crise alimentaire aiguë"

Les commandes de denrées alimentaires sur les marchés extérieurs vont bientôt être lancées par l'Office national de la sécurité alimentaire (ONASA). Le chef de l'État a donné mercredi des orientations à l'ONASA "afin de lancer les commandes nécessaires puisque les fonds nécessaires sont déjà libérés par le Trésor public."



Un premier décaissement de cinq milliards Fcfa est débloqué sur une enveloppe minimale de 25 milliards Fcfa.



Mardi, le représentant Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo, a déclaré qu'un projet d'aide alimentaire est en cours, en faveur des populations les plus vulnérables.



"Nous sommes entrain de travailler avec le gouvernement pour aider à protéger les populations les plus vulnérables à travers l'aide alimentaire, et à soutenir la relance des entreprises et de l'économie à travers un appui budgétaire dont la préparation a déjà démarré", a-t-il dit.



Le ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, a également annoncé qu'un projet d'appui au plan de contingence alimentaire et sanitaire est en cours de préparation avec la Banque Islamique de Développement (BID) pour un montant total de 33 millions de dollars américain.



"50% seront alloués à la riposte sanitaire et les autres 50% à la riposte alimentaire. Ces appuis financiers s'inscrivent dans une excellente dynamique de coopération avec le groupe de la BID et dénotent de la constante disponibilité de cette banque à accompagner en tout temps et en tout lieu les efforts du gouvernement du Tchad", selon Dr. Issa Doubragne.



Des achats sur les marchés extérieurs



Le renforcement des stocks de l'ONASA ne se fera pas grâce à des achats sur le marché intérieur mais plutôt extérieur. Selon la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madjidian Padja Ruth, "la campagne 2019-2020 a connu des baisses de rendements dans la production, compte tenu de la mauvaise répartition des pluies dans l'espace et dans le temps."



"Face au déficit actuel à l'intérieur du pays, les opérations des achats pour le renouvellement du stock de l'ONASA se feront sur les marchés à l'extérieur du pays. Nous opérons à l'extérieur du pays pour ne pas créer une pénurie des denrées alimentaires au niveau de notre pays le Tchad", a expliqué Madjidian Padja Ruth.



Les craintes d'une "crise alimentaire aiguë"



Lors d'une réunion par visioconférence tenue mardi avec les dirigeants du G5 Sahel et l'Union européenne, le président tchadien a souligné que "la récession économique sans précédent qui se profile à l’horizon, aura sans nul doute, des répercussions sociales extrêmement éprouvantes dans nos pays sahéliens, déjà trop fragiles."



"Elle risque non seulement d’anéantir tous nos projets de développement et favoriser davantage l’expansion du terrorisme et de l’anarchie, mais elle pourrait également créer les conditions d’une crise alimentaire aiguë plongeant les couches sociales les plus vulnérables dans une profonde précarité", a-t-il dit.