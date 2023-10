Le Tchad et ses voisins s’unissent pour éradiquer la PPR et la PPCB

Du 3 au 5 octobre 2023, le Ministère de l'Élevage et des Productions Animales a organisé une rencontre transfrontalière visant à planifier et à harmoniser les programmes de vaccination contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB). L'événement s'est tenu à l'hôtel l'Amitié (Ex-Kempinski).



Le Coordonnateur National du PRAPS-2-TCHAD, Yacoub Brahim Djouma, a rappelé que cette rencontre a réuni des représentants du Cameroun, de la République centrafricaine (RCA), du Niger et du Tchad pour discuter de la planification et de l'harmonisation des campagnes de vaccination contre la PPR et la PPCB.



L'objectif général de cette réunion était de coordonner les programmes de vaccination entre les pays frontaliers. Dans le cadre du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) supervisera ces campagnes de vaccination.



La composante "Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires" vise à soutenir les services vétérinaires nationaux et régionaux dans la lutte contre les principales maladies touchant les grands et petits ruminants.



Les campagnes de vaccination nécessitent une collaboration étroite avec les acteurs de terrain et les pays voisins pour garantir le succès de ces initiatives. L'objectif ultime est de réduire significativement les cas de Péripneumonie Contagieuse Bovine et d'éliminer la Peste des Petits Ruminants d'ici 2028, conformément à la stratégie nationale.



Le Coordonnateur Technique du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 (PRAPS), Dr. Joseph Savadogo, a rappelé l'importance de lutter contre les maladies animales transfrontalières, notamment la PPCB et la PPR, au sein de la CEDEAO. Il a souligné le rôle crucial du Centre Régional de Santé Animale (CRSA) de la CEDEAO dans cette lutte.



Le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Pr. Abderahim Awat Atteib, a également souligné l'importance de cette rencontre pour la planification des campagnes de vaccination contre la PPR et la PPCB. Les stratégies nationales de contrôle et d'éradication de ces maladies recommandent une approche sous-régionale et transfrontalière pour mieux lutter contre ces pathologies émergentes et ré-émergentes.



Cette approche, issue des enseignements tirés de la lutte contre la peste bovine en 2011, est désormais intégrée dans les plans stratégiques nationaux des pays membres, dont le Tchad.