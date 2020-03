Le Tchad évalue la réalisation des projets financés par la Banque mondiale

La revue conjointe des performances du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Tchad est au centre d'un atelier organisé par le ministère de l'Economie et de la Planification du développement, en collaboration avec la Banque mondiale.



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr Issa Doubragne, a ouvert les travaux ce mardi 10 mars 2020 au Ledger Plaza de N'Djamena.



L'objectif de ces travaux est de permettre aux participants de se pencher sur l'optimisation des résultats du portefeuille actif financé par la Banque mondiale de 2016 à 2020.



12 projets en cours d'exécution sont évalués tandis que cinq autres projets régionaux sont analysés.



Les participants des différents ministères se pencheront sur trois thèmes prioritaires à savoir : les réalisations des projets en lien avec les stratégies sectorielles dans le capital humain, l'agriculture et l'élevage, ainsi que la gestion économique.



Le représentant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo, estime que "le portefeuille de son institution est progressif pour couvrir tout les secteurs de développement au Tchad."



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, souligne que "l'objectif global de la revue du portefeuille vise à aider le Tchad à améliorer le processus d'exécution des projets et programmes en vue de délivrer les résultats attendus, en réponse avec les préoccupations des bénéficiaires."



Ce portefeuille porte sur 12 projets nationaux pour un coût global de 513 millions de dollars, et 157 millions dollars pour les 5 projets régionaux.



Ces projets touchent les secteurs de l'agriculture, la santé, la protection sociale des réfugiés et agro-pastoral.