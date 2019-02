Le Tchad examine un cadre juridique des investissements

La politique d’investissement du Tchad est en cours de validation technique. Un atelier national d'examination s'est ouvert ce mercredi 26 février à N'Djamena, en présence du ministre des Mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir.



L'objectif du Gouvernement est de créer un environnement plus favorable aux affaires afin d'attirer les investissements. Le ministre a laissé entendre que ce document, une fois examiné et adopté, permettra au Tchad de disposer d’un cadre juridique des investissements.



"L'examen de la politique d'investissement de notre pays permettrait sans nul doute la mise en place d'un cadre juridique des investissements, ouvert, transparent et prévisible, ainsi que le renforcement de la position concurrentielle du pays pour l'adoption des mesures de renforcement de la compétitivité, notamment relatives à l'accès au marché, au capital humain, aux compétences nécessaires entrepreneuriales, aux infrastructures et à la promotion des indices du développement humain", explique le ministre Ahmat Bachir.



A la suite d'une requête du ministère des Mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur privé, une mission exploratoire de la commission des Nations Unies pour l'économie et le développement s'est rendue au Tchad en 2018. Elle a réalisé un diagnostic préliminaire de la politique d'investissement dans sa globalité.



D'après Talha Mahamat Allim, conseiller économique de la mission permanente du Tchad auprès de l'ONU, "le secteur agro-sylvo-pastoral demeure essentiel, sinon prioritaire, pour une autosuffisance alimentaire et faire du commerce et de l'investissement un outil de développement en faveur des populations les plus vulnérables".



La représentante de la commission des Nations Unies pour l'économie et le développement, Mme. Maha El Masri, salue l'initiative du Tchad. Elle opte pour les investissements étrangers directs en mettant l'accent sur le secteur agricole.



Pour sa part, la représentante du PNUD au Tchad, Carole Flore a réitéré l'appui de son institution au Tchad afin de relever les défis de l'indépendance économique, tout en mettant l'accent sur le secteur privé.



L'implication du secteur privé pour la diversification de l'économie tchadienne est un défi du Gouvernement.