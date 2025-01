Dans la nuit du 8 janvier, un groupe de 24 hommes armés a attaqué le palais présidentiel à N'Djamena, entraînant un affrontement avec les forces de sécurité. Bien que l'attaque ait coûté la vie à un membre de la sécurité présidentielle, les forces tchadiennes ont rapidement neutralisé 18 assaillants et blessé six autres.





Réaction Rapide des Forces de Sécurité



L'attaque, bien que soudaine, a été rapidement maîtrisée, permettant à la vie dans la capitale de reprendre son cours normal dès le lendemain. Les forces de la DGSSIE ont été saluées pour leur professionnalisme dans la gestion de cette situation. Il est à noter que le Président Mahamat Idriss Déby était présent dans le palais au moment de l'attaque, un fait interprété par certains experts comme un signe de confiance en ses forces de sécurité.





Désinformation Médiatique



Suite à l'attaque, certains médias français ont rapidement qualifié les assaillants de membres du groupe terroriste Boko Haram. Cependant, le Premier ministre tchadien, Abderaman Koulamallah, a démenti ces allégations, affirmant que les assaillants étaient des jeunes peu armés et non affiliés à des groupes terroristes.





Contexte Diplomatique et Critiques de Macron



Les tensions entre la France et le Tchad se sont intensifiées, surtout après l'annonce de la fin des accords militaires entre les deux pays, mettant fin à une coopération de 60 ans. Emmanuel Macron a exprimé sa frustration face à cette situation, déclarant que les pays africains, y compris le Tchad, avaient "oublié de dire merci" pour l'aide française dans la lutte contre le terrorisme.



Le président tchadien a répondu à ces critiques, affirmant que la décision de mettre fin à la coopération militaire était une décision souveraine du Tchad.





Opérations Militaires Récentes



Il convient de rappeler qu'en octobre 2024, une attaque meurtrière contre une base militaire tchadienne a eu lieu malgré la présence au sol tchadien de plus de 1 000 soldats français. En réponse, l'armée tchadienne a lancé l'opération Haskanite, utilisant des drones pour cibler des positions de Boko Haram, ce qui a abouti à la neutralisation de plus de 96 membres du groupe et à la récupération d'armes.



Cette opération, ainsi que la réponse rapide aux attaques au palais présidentiel, montre que l'armée tchadienne est capable de gérer la sécurité du pays sans l'appui français, illustrant ainsi un changement de dynamique dans la lutte contre le terrorisme au Tchad.





Malgré les critiques externes et les défis sécuritaires, le gouvernement du Maréchal Mahamat Déby a prouvé sa résilience et sa capacité à assurer la sécurité nationale. La situation actuelle souligne l'importance d'une approche autonome dans la gestion des questions de sécurité et de défense au Tchad.