TCHAD Le Tchad fait alliance avec une holding pour fabriquer ses équipements militaires

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Janvier 2019









A l'initiative d'un projet de la société MANEM soumis au général Oumar Déby, directeur général de la réserve stratégique, un projet de protocole d'accord devrait bientôt être signé entre le Tchad et la société turque Barer Holding. Une réunion entre des experts tchadiens du ministère de la Défense nationale et des experts turcs a eu lieu ce mercredi matin à N'Djamena pour l'examen du projet de protocole de partenariat.



Le directeur général de la société turque a indiqué qu'il favorise également la création d'emplois à travers la concrétisation du projet.



"Des instructions ont été données par la haute hiérarchie en vue de réaliser un partenariat dynamique pour la nouvelle orientation que nous entendons donner à la MANEP, laquelle sera transformée en SA avec conseil d'administration, conformément à la législation nationale et sous régionale en vigueur", a expliqué le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, Daoud Yaya Brahim.



D'après lui, le ministère délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre mettra tout en oeuvre pour la réalisation de ce projet combien important pour le développement industriel du Tchad. "Je voudrais soulever ici le prix qu'attache le président de la République à l'aboutissement de ce projet", a-t-il affirmé.



Le ministre a exhorté les experts des deux pays à une attention soutenue.



Une première rencontre en décembre 2018



Début décembre, une délégation des sociétés Barer Holding, une co-entreprise turque et Qatari et Sur International (filiale d'une société accréditée et basée au Soudan depuis novembre 2015, spécialisée dans les usines de textiles et l'équipement militaire) s'est rendue à N'Djamena, en compagnie notamment d'Alexandre Benalla, l'ex-bras droit du président français Emmanuel Macron.



selon Philippe Hababou Solomon , un homme d'affaires franco-israélien de 63 ans.

Des militaires en manque d'équipements



Ces dernières semaines, les militaires tchadiens en opération au nord ont multiplié les doléances de manque de tenues militaires et de logistiques, auprès du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.



Le 12 janvier dernier, à Wour, dans la province du Tibesti, des responsables militaires ont expliqué au ministre Mahamat Abali Salah et au chef d'état-major de l'armée de terre 1er adjoint, Toufa Abdoulaye Issa, que les soldats ont besoin de matériel logistique et de tenues militaires. Même message le 13 janvier dernier à Faya, dans le Borkou où le chef d'état-major de terre 1er adjoint a expliqué au ministre que les militaires manquent d'équipements en moyens logistiques pour "faire face à l'ennemi".



La société MANEM qui est placée sous la tutelle du ministère de la défense nationale se situe au camp du 27, à N'Djamena.





