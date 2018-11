Le Tchad fait le pari d'accroitre annuellement de 10% sa production agricole

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement du Tchad, Issa Doubragne et sa collègue de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles, lydie Beassemda ont présidé ce mercredi 21 novembre la cérémonie de signature d'un accord de financement avec le représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD), Lamine Zene Ali Mahaman.



Le montant global du don s"élève à 635 millions F CFA. Il permettra de financer le projet d'étude d'aménagement de 135.000 hectares de périmètre irrigué. La BAD a assuré de son engagement à soutenir le Tchad dans son programme.



"Notre opération qui se porte bien est en train de s'intensifier", a relevé le représentant résidant de la BAD, Lamine Zene Ali.



La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles a estimé que "c'est une opportunité pour accroitre annuellement la production agricole, surtout que dans le cadre du budget programme 2019-2021, il est planifié d'accroitre chaque année d'au moins 10% la production agricole".



Pour sa part, le ministre Issa Doubragne a souligné que "l'étude de faisabilité est un début d'exécution de la promesse de faire de l'agriculture le véritable creuset et vecteur de développement rural."