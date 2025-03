Le 24 mars 2025, la secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, a présidé les manifestations de la Journée Mondiale de Lutte Contre la Tuberculose au centre hospitalier universitaire, la référence nationale. Cette édition de la journée est placée sous le thème : "Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose : s’engager, investir, agir."

Contexte et Données Épidémiologiques

Le Tchad fait partie des pays à forte incidence de la tuberculose, avec un taux d'incidence estimé à 140 nouveaux cas et rechutes pour 100 000 habitants en 2024. Cette année, 27 000 cas de patients tuberculeux étaient attendus pour le dépistage et le traitement. Cependant, le système de santé n’a pu dépister et mettre sous traitement que 18 874 cas, soit seulement 62,5% de l'objectif. Cela expose un gap des cas manquants de 37% et un taux élevé de perdus de vue s'élevant à 16%.

Sensibilisation et Engagement

Mahamat Saleh Idris, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose, a souligné l'importance de cette journée pour susciter la prise de conscience du grand public sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de cette maladie évitable.



Dr Yam Abdoulaye, représentant par intérim de l'Organisation Mondiale de la Santé, a insisté sur la nécessité de traduire les engagements en actions concrètes. Il a encouragé la région africaine à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les politiques stratégiques de lutte contre la tuberculose, recommandées par l'OMS. En particulier, il a souligné l'importance d'intégrer les services de lutte contre la tuberculose dans les soins de santé primaires et de développer des initiatives communautaires.

Message de la Secrétaire d'État

En lançant les activités de la journée, Dr Mbaidedji Dekandji Francine a exprimé que cette journée est une occasion de mettre la tuberculose sous les projecteurs et de mobiliser l’engagement politique et social pour accélérer les efforts destinés à mettre fin à cette maladie d’ici 2030. Elle a rendu hommage aux agents de santé et aux acteurs des organisations de la société civile pour leurs efforts en faveur de la prise en charge des patients tuberculeux.

Accès aux Soins

Le dépistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits et disponibles dans les centres de santé et hôpitaux, grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires, notamment l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Dr Mbaidedji Dekandji Francine a adressé une mention spéciale à tous les partenaires techniques et financiers qui soutiennent la vision du gouvernement sous le leadership du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui s’est engagé avec la communauté internationale à mettre fin à la tuberculose d’ici 2030. Cette mobilisation marque une étape cruciale dans la lutte contre cette maladie et témoigne de la détermination du Tchad à améliorer la santé publique.