Le ministre des Affaires Étrangères du Tchad, l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, a souligné avec fierté le soutien apporté par le Tchad à la Mauritanie dans sa nouvelle responsabilité à la tête de l'UA. Cette coopération étroite entre les deux pays témoigne d'une solidarité africaine forte et démontre leur engagement commun en faveur du développement durable et du progrès sur le continent.



La Mauritanie a joué un rôle important dans plusieurs initiatives régionales visant à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Son leadership exemplaire a été reconnu non seulement au sein de ses frontières nationales, mais également au niveau continental. La présidence d'Ould El-Ghazaouani marque une nouvelle ère pour l'Union Africaine, caractérisée par une volonté accrue d'améliorer les conditions socio-économiques des peuples africains et de renforcer les capacités des institutions africaines.



L'élection d'un président mauritanien à la tête de l'UA est également un symbole fort pour tout le continent. Elle montre que chaque nation africaine a un rôle essentiel à jouer dans les affaires continentales et qu'il existe une réelle volonté politique d'unir toutes ces nations pour faire face aux défis communs qui se présentent.