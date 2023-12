TCHAD Le Tchad figure parmi les 10 pays les plus touchés par les catastrophes naturelles en 2022, selon une étude

Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Décembre 2023



Dans une étude révélatrice réalisée par Utility Bidder, le Tchad a été classé comme le 7e pays le plus touché par les catastrophes naturelles en 2022. Cette étude complète, qui s'appuie sur des données de Our World in Data et d'autres sources, dresse le profil des coûts des dommages causés par les catastrophes naturelles sur une période de dix ans, de 2012 à 2022. Elle examine également le risque général auquel les pays sont confrontés du fait des calamités naturelles, notamment les tremblements de terre, les cyclones, les incendies de forêt, les inondations et la sécheresse.

Les données de 2022 montrent que 18 % de la population tchadienne, soit environ 3,2 millions de personnes, subissent les conséquences des catastrophes naturelles. Cela place le Tchad dans une position précaire, soulignant le besoin urgent de stratégies efficaces de gestion et d'atténuation des catastrophes.



Au niveau mondial, l'année 2022 a été marquée par d'importantes catastrophes naturelles. Les Tonga ont été en tête de liste avec 79 % de la population touchée, principalement en raison de l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai et des tsunamis qui ont suivi. Après les Tonga, le Belize et la République centrafricaine ont vu chacun 42 % de leur population touchée par des catastrophes naturelles, notamment à cause de l'ouragan Lisa et de graves inondations, respectivement.



L'étude révèle en outre une tendance mondiale préoccupante : l'augmentation des dommages causés par les inondations. Alors qu'en 2012, le monde a enregistré près de 21 milliards de livres sterling de dommages dus aux inondations, ce chiffre passera à plus de 35 milliards de livres sterling en 2022, soit une augmentation de 74 % en dix ans. Cette hausse souligne l'impact croissant du changement climatique sur les conditions météorologiques mondiales et la nécessité croissante d'une action vigoureuse en faveur du climat.



Une évaluation des risques géographiques a révélé que les pays asiatiques étaient les plus vulnérables aux catastrophes naturelles, les Philippines, l'Inde et l'Indonésie étant les plus menacés. Sept des dix pays les plus à risque sont situés en Asie, ce qui témoigne d'une concentration régionale des menaces de catastrophes naturelles.



En 2023, la communauté mondiale devra faire face à 75 milliards de livres sterling de dommages causés par les catastrophes naturelles, un chiffre qui, bien qu'important, est considérablement inférieur au total de 2022. Ces données ne mettent pas seulement en évidence la nature évolutive des risques de catastrophes naturelles, mais soulignent également l'importance de la collaboration internationale en matière de préparation et de réponse aux catastrophes.



Les conclusions de cette étude sont un appel clair pour les nations, y compris le Tchad, à renforcer leurs stratégies de résilience aux catastrophes et à investir dans des solutions durables pour atténuer l'impact des catastrophes naturelles sur leurs populations.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la CASERDHO évalue le déroulement pacifique du référendum Tchad : le ministère de la sécurité dément un supposé massacre dans la zone de Goré Tchad : nouvelle tarification du pain à la grille Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)