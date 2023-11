Le Tchad honoré au festival Africlap à Toulouse

Les projections et les rencontres ont lieu dans les salles de cinéma de la ville de Toulouse et de la région Occitanie, ainsi que tous les autres lieux culturels partenaires du festival.

« Le cinéaste et journaliste Tchadien Allamine Ben Kader a remporté le Grand Prix Kilimanjaro pour son film documentaire " Amchilini " ( Choisis moi). Nos sincères félicitations et plein succés à Allamine Kader! », a annoncé sur son site, le ministère du tourisme du Tchad.



Le Festival Africlap est la plus importante manifestation cinématographique du sud-ouest de la France à consacrer l'ensemble de sa programmation aux cinémas d'Afrique et de sa diaspora.



Crée en 2014, le festival se renouvelle annuellement et se tient au mois de novembre dans les salles de cinéma, les centres culturels et les universités de la ville de Toulouse et en région Occitanie.