Le Tchad honore ses meilleurs bacheliers de l’année 2021

Au total, 100 lauréats dont 19 filles ont été valorisés ce 26 novembre au cours de la journée de l'excellence pour le baccalauréat de la session 2021. L’événement est organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.



La représentante du président du Conseil militaire de transition, Lydie Beassemda, ministre de l'Enseignement supérieur, a souligné que le prix de l'excellence offre une occasion exceptionnelle pour retracer les parcours de performances susceptibles de garantir le savoir et les connaissances, le savoir-être, le savoir-faire, la paix, l'unité, la démocratie et le développement.



La ministre a exhorté les acteurs du système éducatif à s'investir d'avantage en faveur de la promotion de l'excellence de l'école tchadienne et surtout en soutenant ces jeunes afin qu'ils puissent obtenir sans entrave les places qu'ils méritent dans les études.