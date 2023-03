Le Tchad inaugure son nouveau siège du ministère des Affaires étrangères

Ce joyau architectural est le fruit de la volonté du défunt président Idriss Deby Itno, qui avait lancé les travaux de construction en son temps. À travers la société Arab Constructors, la République Arabe d'Égypte a accepté de marquer un pas de plus dans les relations qui l'unissent au Tchad.



Cet ensemble immobilier est composé d'un immeuble de sept étages et d'un rez-de-chaussée constitué de deux tours abritant les différentes directions du Ministère des Affaires étrangères. Dans les deux tours, les 146 bureaux sont répartis, le cinquième étage étant réservé au cabinet du ministre.



Lors de son allocution, le ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, a souligné quelques défis auxquels est confronté le ministère. La question du statut particulier du personnel et les conclusions pour la réévaluation du projet de révision du décret n°570 datant d'avril 2012, qui régit les agents dans les missions diplomatiques et consulaires, sont attendues. Les problèmes liés aux nominations dans les missions diplomatiques et consulaires n'ont pas été perdus de vue. "Il n'y a donc pas de personnes destinées à travailler uniquement dans des ambassades et d'autres dans l'administration centrale", a-t-il lancé.



Selon l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, le décret 570 fixe à quatre ans le nombre d'années à passer dans un même poste à l'extérieur. Le rappel ou la permutation d'un agent qui a passé plus de 4 ans dans un même poste ne doit pas être interprété comme une sanction car c'est une règle qui relève de l'équité, qui est basée sur le principe de rotation, a-t-il indiqué.



Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères appelle à une bonne gestion administrative et financière des ressources du ministère, ainsi qu'à leur utilisation rationnelle.