Le Tchad insiste sur un dispositif pour encadrer le départ des milices de Libye

S'exprimant au cours d'une visite officielle d'une délégation libyenne conduite par son premier ministre Abdoulhamid Mohamed Dbeida, le chef de la transition tchadienne a indiqué que la crise libyenne a des conséquences régionales pour les voisins et plus largement pour le Sahel.



"Depuis quelques années, le Tchad faisait l’objet d'attaques récurrentes par des assaillants lourdement armés en provenance du sud libyen", a affirmé Mahamat Idriss Deby.



"Le Tchad ne cesse de rappeler l’impérieuse nécessité de bien encadrer le retrait de la Libye des mercenaires et combattants étrangers", a ajouté le président du CMT.



Ce dispositif vise à identifier, recenser, cantonner, désarmer et définir les modalités et calendriers des mercenaires et groupes armés irréguliers devant retourner dans les pays voisins concernés.



Le Tchad se dit disposé à engager des discussions pour explorer d’autres options susceptibles de prendre en compte les impératifs sécuritaires et compatibles avec l’Accord quadripartite, signé en mai 2018, sur la supervision et la sécurisation des frontières communes entre la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad.