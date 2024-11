Le Tchad intensifie la lutte contre le VIH : Focus sur les droits et l'équité

Le Tchad a enregistré des avancées significatives dans la lutte contre le VIH grâce à une politique volontariste et à l'engagement des acteurs de la santé. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH est désormais décentralisée, facilitant l'accès aux soins. De plus, les taux de dépistage et de traitement ont augmenté de manière significative.





Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de prise en charge pédiatrique, de dépistage au sein des populations clés et de réduction de la charge virale. La stigmatisation et la discrimination restent également des obstacles majeurs à l'accès aux soins.







Le ministre a souligné l'importance de garantir les droits humains pour tous dans la lutte contre le VIH. En effet, les droits humains sont fondamentaux pour permettre aux personnes vivant avec le VIH d'accéder aux soins, de vivre dans la dignité et de participer pleinement à la société.







Le Tchad s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment l'atteinte des 95-95-95, c'est-à-dire que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 95% de celles-ci sont sous traitement antirétroviral et 95% de ces dernières ont une charge virale indétectable.





Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement compte intensifier les efforts de prévention, notamment en ciblant les populations clés et les jeunes. Des campagnes de dépistage seront multipliées, avec un accent particulier sur l'autotest VIH.







Le lancement du Plan Stratégique National Conjoint et Multisectoriel VIH-TB pour la période 2025-2028 marque une nouvelle étape dans la lutte contre le VIH au Tchad. Ce plan définira les orientations stratégiques pour les prochaines années et permettra de mobiliser les ressources nécessaires.







Le Tchad est résolument engagé dans la lutte contre le VIH. Les progrès réalisés sont encourageants, mais il reste encore beaucoup à faire pour éliminer cette épidémie. La priorité est désormais de renforcer les actions de prévention, d'améliorer l'accès aux soins et de lutter contre la stigmatisation.