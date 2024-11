Le Tchad intensifie sa lutte contre Boko Haram : Le Président Deby Itno dirige personnellement l'opération "Haskanite"

L'opération vise à neutraliser les menaces terroristes dans la région, en consolidant la sécurité et en réaffirmant la présence de l'État dans cette zone stratégique. Les forces armées restent vigilantes et prêtes à répondre à toute menace potentielle.



Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à lutter contre le terrorisme et à protéger ses citoyens face aux défis sécuritaires persistants.