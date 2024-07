TCHAD Le Tchad investit 6 milliards de FCFA dans la modernisation du Port Sec de Ngueli

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 12 Juillet 2024



Sous le haut patronage du Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, s'est tenue la cérémonie de pose de la première pierre des travaux d'aménagement et de modernisation du port sec de Ngueli. La Société de Manutention du Tchad (SMT) est en charge de ce projet ambitieux, dont la première phase est évaluée à 6 milliards de FCFA et dont l'exécution est prévue sur 12 mois.

Lors de son discours, Marada Banaye, présidente de l'organisation, a souligné l'importance de cette première phase de modernisation, marquée par la pose de la première pierre pour la construction des infrastructures destinées aux services des douanes et à leurs partenaires. Elle a également rappelé que cette date, le 11 juillet 2024, coïncide avec la Journée mondiale de la population, célébrée dans le monde entier.



Le Directeur Général de la SMT, Moukhtar Mahamat Zalba, a rappelé que depuis sa création, la SMT joue un rôle crucial dans le développement économique du Tchad, notamment à travers la sécurisation des recettes douanières et la facilitation des transactions pour les importateurs. Face aux défis croissants de la compétitivité régionale et mondiale, il est devenu impératif de moderniser les installations pour améliorer leurs capacités.



Détails du projet



La première phase de modernisation coûtera 2 milliards et 91 millions de FCFA, visant à moderniser les services des douanes, leurs partenaires, et autres usagers du port sec. Une seconde phase suivra, portant le coût total des travaux à 6 milliards de FCFA. La réalisation de ces infrastructures améliorera considérablement les conditions de travail de la direction générale des douanes, des usagers, et des employés de la SMT.



Le Président du Conseil d'Administration de la SMT, Taha Ibrahim Taha, a souligné que la modernisation du port sec de Ngueli est en ligne avec la politique du gouvernement. Elle participe à la mise en œuvre d'un système de gestion plus efficace pour les transactions commerciales, contribuant ainsi à l'amélioration de la compétitivité de l'économie tchadienne et à l'augmentation des recettes douanières.



Engagements et perspectives



Le Secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Ali Djadda Kampart, a rappelé que la SMT symbolise l'engagement du Tchad à bâtir un avenir prospère et résilient. Il a rendu hommage au président de la République pour sa vision et son leadership, qui ont permis de mettre en place une politique stratégique renforçant l'économie et sécurisant les recettes de l'État.



Ce projet, divisé en deux phases, vise à moderniser les infrastructures pour améliorer les services des douanes, des transitaires, et des agences bancaires. Il est essentiel pour le Tchad de se doter de structures modernes et efficaces pour attirer les investissements et faciliter les échanges commerciaux.



Caractéristiques des infrastructures



La modernisation du port sec de Ngueli comprendra :



- Un immeuble de trois niveaux pour les services des douanes avec 46 bureaux, une salle de réunion, 24 toilettes, deux coins café, une salle d'archives, une salle de serveur et un local technique.

- Un bâtiment pour les agences bancaires avec 9 bureaux, 9 toilettes, et 10 guichets automatiques (GAB).

- 20 bureaux et 16 toilettes pour les transitaires.

- Un espace restaurant comprenant un restaurant, une cuisine et un espace ouvert.

- Deux blocs de 5 toilettes pour visiteurs.

- Une mosquée.



Ces infrastructures visent à améliorer significativement les services offerts par le port sec de Ngueli, renforçant ainsi son rôle stratégique dans le commerce et le transport au Tchad.



Historique de la SMT



La Société de Manutention du Tchad (SMT), créée en 2006, a pour mission de fournir des services de qualité dans la manutention et le pesage de camions. Concessionnaire du port sec de Ngueli depuis 2010, la SMT dispose d'un parc de véhicules sous douane et d'un entrepôt de 1500 m². Conformément à la convention pour le financement, la réhabilitation, la construction, l'exploitation et le transfert des terminaux de Ngueli et sur l'axe routier Moundou-Touboro, signée entre l'État tchadien et la SMT le 12 juillet 2006, et approuvée par décret présidentiel No610/PR/PM/MCI/2006 du 19 juillet 2006, ainsi qu'aux avenants No1 et 2 signés respectivement le 24 juillet 2013 et le 21 janvier 2021, la SMT a entrepris d'effectuer des investissements en deux phases en vue de la modernisation du port sec.





