Le Tchad invité à investir en Côte d'Ivoire : Une nouvelle dynamique pour les relations économiques

Objectifs de l'Initiative

Explorer les opportunités d'investissements.

Contribuer à la promotion économique des pays participants.

Créer des opportunités d'affaires et des débouchés.

Importance de la Participation du Tchad

Le, le Secrétaire d'État en charge du Pétrole, des Mines et de la Géologie,, a reçu en audience une délégation de la 1ère édition dusur le thème « secteur public et privé », dirigée paretde l'Ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun.Cette initiative, lancée par l'Ambassade de Côte d'Ivoire, regroupe plusieurs pays de la circonscription diplomatique, notamment le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Elle vise à :La rencontre a souligné l'importance de la participation du Tchad à cet événement stratégique, prévu enà Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce forum représente une occasion précieuse pour renforcer les liens économiques et développer des partenariats entre les nations, favorisant ainsi un climat d'investissement propice dans la région.