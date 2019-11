Le Tchad invité à "se joindre aux USA pour sa croissance économique"

La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Mme. Jessica Davis Ba, a indiqué jeudi à N'Djamena, au cours d'un point de presse, que son pays est prêt à aider les hommes d'affaires africains en général et tchadiens en particulier à bien mener leurs activités commerciales aux USA.



Elle s'est exprimée à l'issue de la conférence sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA) axée sur le thème : "construire la marque "fabriquée au Tchad", qui a eu lieu du 30 au 31 octobre 2019.



Selon elle, pour les Hommes d'affaires qui souhaitent élargir les débouchées commerciales du Tchad sur le marché le plus vaste du monde, la porte est ouverte.



"Les États-Unis sont déterminés à promouvoir une croissance durable et permettre au peuple tchadien de bâtir une économie prospère"



"L'ambassade américaine s'associe à des entreprises privées et au ministère en charge du commerce afin d'encourager tous les tchadiens à suivre notre page Web et Facebook pour en savoir plus sur les possibilités commerciales", a-t-elle ajouté, après deux jours d'échanges, d'information et de sensibilisation sur l'importance de l'AGOA et les défis à relever sur le commerce tchadien.



"Nous invitions le peuple tchadien à se joindre à nous pour sa croissance économique", a indiqué la chargée d'affaires de l'ambassade.



Un acteur essentiel a pour objectif de promouvoir les échanges économiques entre le Tchad et les États-Unis, faciliter les commerçants tchadiens à accéder au marché américain et garantir les affaires, les biens commerciaux et les commerçants. Il s'agit de la Chambre économique tchado-américaine, une structure affiliée à la branche africaine de la Chambre du commerce africain, créée depuis le 27 juin 2019.



Les questions liées à l'octroi du visa américain, les conditions de séjour sur place et les conditions de transport des marchandises par les Hommes d'affaires tchadiens ont également été évoquées. Le président de la Chambre économique tchado-américaine, Abel Walendom, se veut rassurant.