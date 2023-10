AFRIQUE Le Tchad, l'un des pays d'Afrique francophone affichant le ratio dette/PIB le plus bas

Marrakech - Le 14 octobre 2023, une conférence de presse des ministres des Finances africains a été organisée, réunissant des acteurs clés pour discuter de la situation économique et financière de la région. Cette réunion a été l'occasion pour le ministre tchadien des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, de partager les expériences et succès eu Tchad en matière de gestion de la dette et de relance économique.



Le ministre tchadien des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, a exprimé sa gratitude envers le Fonds monétaire international (FMI) pour avoir facilité cette discussion. Il a rappelé les engagements pris par le Tchad envers le FMI et la communauté financière internationale, notamment la restructuration de sa dette dans le cadre du G20. Cette restructuration, impliquant les créanciers officiels et privés, a été une étape cruciale du programme économique du pays. Elle visait à rendre la dette tchadienne plus soutenable.



Le ministre a souligné les autres objectifs du Tchad, tels que l'amélioration du climat des affaires, l'augmentation des recettes fiscales et une gestion financière saine. Il a expliqué que le pays avait également été l'un des premiers à adopter le cadre commun du G20 pour la restructuration de sa dette. Cette démarche innovante a permis au Tchad de faire face aux fluctuations des prix du pétrole, qui ont souvent impacté ses revenus.



Le ministre a noté que la restructuration de la dette avait pris environ 18 mois en raison d'événements imprévus et de changements d'équipes. Cependant, grâce au soutien de tous les créanciers, la dette tchadienne est devenue soutenable, et le pays a pu améliorer son cadre macroéconomique, augmentant ainsi ses recettes et ses investissements.



La Zambie a également partagé son expérience, montrant qu'une gestion adéquate de la dette peut aboutir à des résultats positifs.



Le ministre Tahir Hamid Nguilin a répondu aux questions des journalistes, notamment sur la rapidité du remboursement de la dette et les prochaines étapes du Tchad. Il a souligné que la dette par rapport au PIB avait considérablement diminué et que le Tchad était l'un des pays d'Afrique francophone affichant le ratio dette/PIB le plus bas. Il a également noté que la situation s'était améliorée grâce à un meilleur climat des affaires, des réformes et des investissements.



La conférence de presse s'est terminée sur une note positive, mettant en évidence les améliorations économiques et financières observées au Tchad. Le ministre Nguilin a exprimé sa satisfaction quant à la performance du pays et sa gratitude envers les partenaires internationaux, dont le FMI et la Banque mondiale. Il a également souligné la nécessité de continuer à travailler pour des résultats encore meilleurs à l'avenir.





