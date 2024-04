Le Tchad lance l’enregistrement biométrique des étudiants réfugiés

L'éducation joue un rôle crucial dans la vie de chaque individu. Elle est non seulement essentielle pour acquérir des connaissances et compétences, mais aussi pour favoriser le développement personnel et contribuer à la construction d'une société plus juste et équitable. Malheureusement, les conflits et les crises humanitaires privent souvent les enfants réfugiés de cette opportunité précieuse.



Le Tchad accueille depuis longtemps un grand nombre de réfugiés en provenance du Soudan voisin. Ces familles déracinées sont confrontées à des défis immenses, notamment celui d'accéder à une éducation formelle qui leur permettrait de construire un avenir meilleur. C'est pourquoi l'initiative actuelle mérite nos applaudissements.