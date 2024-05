Le Tchad met le cap sur le FESPACO 2025 : Soutien aux acteurs du cinéma pour une participation éclatante

Dans cette optique, le ministre de la Culture du Tchad a rencontré le 17 mai 2024 les acteurs du monde cinématographique national. L'objectif était de communiquer sur le projet de participation du Tchad au FESPACO et d'échanger avec les artistes sur leurs besoins et attentes.



Le ministre Abakar Rozzi Teguil a souligné les efforts déployés par le gouvernement tchadien pour faire du FESPACO 2025 une réussite pour le pays. Il a notamment mentionné la désignation officielle du Tchad comme pays invité d'honneur et le lancement prochain d'un appel à projets visant à soutenir les productions et post-productions tchadiennes.



Le ministre Teguil a également tenu à saluer le soutien indéfectible du Président de la République, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, à l'égard du développement du secteur cinématographique tchadien. Selon lui, l'engagement du Président a été déterminant dans la désignation du Tchad comme pays invité d'honneur du FESPACO 2025.



Le ministère de la Culture lance un appel à tous les acteurs du cinéma tchadien à se mobiliser pour faire de la participation du pays au FESPACO 2025 un succès. Il encourage les cinéastes, les producteurs, les acteurs et tous les autres professionnels du secteur à se mettre à la création de films de qualité qui reflètent la richesse et la diversité de la culture tchadienne.



Avec le soutien du gouvernement et la mobilisation de ses acteurs, le Tchad est résolument déterminé à marquer de son empreinte la 29ème édition du FESPACO. L'édition 2025 promet d'être une occasion exceptionnelle pour le cinéma tchadien de se faire connaître et d'apprécier sur la scène internationale.