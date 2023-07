TCHAD Le Tchad mobilisé pour lutter contre les violences basées sur le genre lors d'un forum national

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 10 Juillet 2023



Sous le haut patronage du président de transition, le gouvernement du Tchad, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), la Plateforme des Religieux et le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et Chefferies Traditionnelles (HCCAT), a organisé à N'Djamena du 8 au 10 juillet 2023 un Forum National sur le thème : "Religions, Traditions et l'élimination des Violences basées sur le genre au Tchad".

Ce forum s'est clôturé ce lundi 10 juillet 2023 à l'Hôtel Radisson Blu, avec la participation de plus de 400 personnes venues de différentes provinces et pays voisins africains.



L'objectif principal de ce forum était de susciter l'engagement des leaders religieux et traditionnels en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre au Tchad. Le forum a rassemblé les leaders des différentes confessions religieuses et les leaders traditionnels du pays. Afin de donner une dimension internationale et de mettre en exergue l'expérience des praticiens de la science islamique, des experts en Islam et en développement de l'Université Al Azhar d'Égypte et du Niger de la République Démocratique du Congo (RDC) ont également pris part à ce forum.



Les discussions ont porté sur l'éducation des jeunes filles, le mariage des enfants, les violences domestiques et la planification familiale.



Les leaders religieux, l'Entente Missionnaire des Églises Évangéliques au Tchad (EMEET), le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI), les leaders traditionnels et le Haut Conseil des Collectivités Autonomes et Chefferies Traditionnelles (HCCAT) se sont engagés à lutter contre le mariage des enfants, à punir les auteurs de violences conjugales, à mettre en place un comité de surveillance des violences basées sur le genre, à encourager les parents à envoyer les filles à l'école pour qu'elles puissent terminer leur scolarité.

La représentante de l'UNFPA, Elyse Kamkam, a promis de suivre le mécanisme qui sera mis en place par les leaders afin de mettre fin aux viols contre les femmes. "Même les rayons solaires ne doivent pas toucher une femme", a-t-elle souligné. Elle a félicité l'implication du gouvernement, et plus particulièrement du président de transition Mahamat Idriss Deby Itno, pour son engagement et sa détermination à défendre les femmes. Elle a exhorté le gouvernement d'union nationale à veiller à la mise en œuvre des recommandations issues de ce forum, sinon cela ne serait qu'un forum de plus, a-t-elle ajouté.



En clôturant la cérémonie, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, représentant le président de transition, a affirmé que la violence basée sur le genre était présente dans la société et dans toutes les communautés tchadiennes. Selon les enquêtes de l'EDS-MICS de 2015, plus d'un tiers des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans (35 %) ont été victimes d'actes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles commis par un proche. Elle a réitéré l'engagement de son département, ainsi que de ses partenaires techniques et financiers, à apporter un soutien total aux leaders pour concrétiser leurs engagements en faveur du bien des sœurs, des mères, des filles et de toute la société, afin de mettre un terme aux violences basées sur le genre.



La signature des engagements par les leaders religieux et les leaders traditionnels a marqué la fin du forum, suivie d'un dîner.





Dans la même rubrique : < > Tchad : un projet de valorisation des produits forestiers non-ligneux lancé au Moyen-Chari Tchad : les inondations et l'instabilité sécuritaire ont freiné la reprise économique (Banque mondiale) Le Programme YouthConnekt-Tchad désigne Afrotronix comme son ambassadeur