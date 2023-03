TCHAD

Le Tchad nationalise tous les droits et actifs de Esso Chad

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Mars 2023

Par décret n°0465 du 23 mars 2023, sont nationalisés, tous les actifs et tous les droits de toute nature découlant des Conventions, Permis de recherche, Autorisations d'exploitation et Autorisations de transport des Hydrocarbures de la Société ESSO Exploration and Production Chad Inc.