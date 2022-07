TCHAD "Le Tchad ne peut pas s'en sortir seul" (HCR)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Juillet 2022



Avec près de 600 000 réfugiés et 400 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, le Tchad reste un pays d'accueil majeur, bien qu'il soit confronté à ses propres défis socio-économiques, politiques et sécuritaires, rapporte l'UNHCR.

Le Tchad a besoin d'une aide humanitaire et d'un soutien au développement accrus, car il continue d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés fuyant la violence à ses frontières orientale, occidentale et méridionale, tout en faisant face à ses propres problèmes d'insécurité, a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, à l'issue d'une visite de quatre jours dans le pays qui s'est achevée vendredi.



Situé dans la région sahélienne turbulente de l'Afrique, le Tchad abrite plus d'un million de personnes déplacées de force, dont 580 000 réfugiés des conflits dans les pays voisins (Soudan, République centrafricaine et Cameroun), 380 000 Tchadiens qui ont fui l'insécurité pour se réfugier dans d'autres régions, et 100 000 anciens réfugiés qui sont rentrés dans le pays. Au cours de sa visite, M. Grandi a rencontré certains des quelque 400 000 réfugiés soudanais qui vivent dans des camps dispersés dans la vaste région orientale du pays depuis le début du conflit dans la région voisine du Darfour, il y a près de 20 ans.



Le Tchad est l'une des plus grandes opérations de la région pour le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés. M. Grandi a déclaré qu'en plus d'un financement humanitaire accru, la communauté internationale devrait donner la priorité à des solutions à plus long terme aux défis auxquels le pays et son gouvernement sont confrontés.



"Le but de ma visite ici est d'aider les très généreuses autorités du Tchad, qui ont gardé leurs frontières ouvertes à toutes ces personnes, à mobiliser des ressources non seulement pour répondre aux besoins humanitaires mais aussi pour mobiliser des ressources de développement afin de créer de nouvelles opportunités pour ces populations", a déclaré Grandi.



À près de 1 000 kilomètres de là, à la frontière sud-ouest du Tchad avec le Cameroun, M. Grandi s'est entretenu avec certains des plus de 8 000 réfugiés qui ont fui les affrontements intercommunautaires pour les rares ressources en eau entre les éleveurs et les agriculteurs du nord du Cameroun - l'un des exemples les plus frappants de la manière dont la crise climatique exacerbe la fragilité de la région.



Le changement climatique accroît la concurrence pour l'eau et les autres ressources dans la région du Sahel, où les températures augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. Les niveaux d'eau du lac Tchad ont diminué de 95 % au cours des 60 dernières années, ce qui a eu un impact sur les communautés du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria qui dépendent du lac et des rivières environnantes pour leur survie.



"Le Tchad ne peut pas s'en sortir seul".



Avec peu de perspectives de résolution rapide des défis environnementaux et sécuritaires au Sahel, le Haut Commissaire a conclu en exhortant les gouvernements à ne pas négliger la contribution vitale de pays comme le Tchad et à s'assurer qu'ils disposent des ressources adéquates pour continuer à offrir la sécurité aux personnes qui fuient leurs foyers.



"La générosité des autorités locales et nationales doit être égalée par les donateurs internationaux et les organisations de développement, qui devraient fournir les ressources et l'expertise nécessaires pour créer des opportunités pour les personnes qui ne peuvent pas encore rentrer chez elles", a déclaré M. Grandi.



"Le Tchad ne peut pas le faire seul et ne doit pas le faire seul. Le pays a besoin du soutien de la communauté internationale."





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'UFDD dément la signature de l'accord de Doha رئاسة الجمهورية/تعيين رئيس مجلس إدارة Tchad : un bâtiment annexe de la Présidence prend feu Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)