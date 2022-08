Le Tchad paie 108 millions Fcfa de Dia pour résoudre le conflit transfrontalier avec le Soudan

Le procès-verbal de réconciliation a été signé par les deux commandants de la force mixte Tchad-Soudan, le général Ousmane Bahr Mahamat Itno et son collègue le soudanais Oussama Mahamat khalid Alsanhir. Il prévoit la restitution des animaux enlevés de part et d'autre et le paiement du prix du sang appelé communément "Dia".



Pour que ce type de conflit ne se répète plus à l'avenir, les deux parties se sont entendues sur un certain nombre de résolutions :



- La partie tchadienne paie le prix du sang de 18 éleveurs soudanais qui s'élève à 108 millions de Fcfa. Elle restitue 55 chameaux enlevés sur le champ de bataille.



La partie soudanaise paie le prix du sang de 9 éleveurs tchadiens tués lors de l'affrontement, pour un montant s'élevant à 54 millions de Fcfa. Elle restituera d'ici un mois les trois chameaux enlevés en territoire tchadien, ce qui est à l'origine des affrontements inter-communautaires de début août.