Le Tchad parmi les pays où la faim est le plus alarmant au monde, selon un rapport

La faim est à un niveau alarmant dans cinq pays : la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, Madagascar et le Yémen, et elle est provisoirement considérée comme alarmante dans quatre autres pays : le Burundi, la Somalie, le Sou- dan du Sud et la Syrie. Dans 35 autres pays, la faim est considérée comme grave, selon l'Indice 2022 de la faim dans le monde de Concern Worldwide et Welt Hunger Hilfe, consulté par Alwihda Info.



Le Tchad est classé 117ème au monde avec un score alarmant de 37,2 en 2022 contre 50,7 dans les années 2000.



Depuis 2000, 32 pays ont vu leur score diminuer de 50 % ou plus, avec au moins un pays dans presque toutes les régions du monde. Le Tchad ne fait pas partie de ces pays.



Les progrès mondiaux contre la faim ont fortement stagné ces dernières années, selon le rapport.



L’Indice de la Faim dans le Monde (GHI) est un outil permettant de mesurer et de suivre de manière exhaustive la faim aux niveaux mondial, régional et national au cours des dernières années et décennies. Les scores de l’Indice de la Faim dans le Monde sont calculés sur la base d’une formule combinant quatre indicateurs qui, ensemble, reflètent la nature multidimensionnelle de la faim : sous-alimentation, émancipation, retard de croissance et mortalité infantile.