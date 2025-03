Le Tchad participe à l'assemblée générale annuelle du Programme de politiques de transport en Afrique à Cotonou

Thème de l'Atelier



Objectifs Principaux de l'Assemblée

Évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Quatrième Plan de Développement (DP4) 2022-2026 .

. Partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l’expérience dans le domaine de la mobilité urbaine et de la gestion des actifs routiers.

et les enseignements tirés de l’expérience dans le domaine de la mobilité urbaine et de la gestion des actifs routiers. Renforcer les partenariats et encourager la collaboration entre les principaux acteurs du secteur.

et encourager la collaboration entre les principaux acteurs du secteur. Planifier les activités futures en adéquation avec les priorités émergentes et les défis du transport en Afrique.

Programme et Activités



Opportunités pour le Tchad



Contexte du SSATP

L’Assemblée générale annuelle du Programme de Politiques de Transport en Afrique (SSATP) s’est ouverte ce lundi 24 mars 2025 à Cotonou, au Bénin. Le Tchad y est représenté par une délégation du ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, conduite par son Secrétaire général, M. DIHOULNE LAURENT.Sous le thème, cet événement de haut niveau rassemble plus de 250 participants, comprenant des ministres des Transports, des hauts fonctionnaires, des partenaires de développement, des leaders du secteur privé, ainsi que des experts techniques.Cet atelier a plusieurs objectifs clés :L'événement, qui s’étendra jusqu’au 27 mars 2025, inclut des tables rondes ministérielles, des discussions techniques, et de nombreuses opportunités de mise en réseau. La dernière journée sera particulièrement significative, car elle sera marquée par l’Assemblée Générale qui examinera les progrès accomplis dans l’implémentation du DP4 et discutera des orientations stratégiques pour l'année à venir.La délégation tchadienne aura l’occasion d’explorer des partenariats et des collaborations futures à travers plusieurs rencontres. Cela inclut le partage et l’examen des principales conclusions issues de divers produits de connaissance, d’études de cas et de programmes d’appui technique.Le Programme de Politiques de Transport en Afrique (SSATP) est un partenariat de longue date qui regroupe 42 pays membres africains, des communautés économiques régionales (CER), des partenaires de développement, et des institutions mondiales. Il a pour objectifs de soutenir les pays africains dans la gestion des défis liés au transport et d’aligner leurs politiques de transport sur des objectifs de développement plus larges, favorisant ainsi la gouvernance et le développement économique à travers le continent.La participation du Tchad à cet événement illustre son engagement à renforcer les capacités institutionnelles et à améliorer la gouvernance dans le secteur du transport. En collaborant avec d'autres pays africains et partenaires de développement, le Tchad espère tirer parti des expériences partagées pour améliorer les infrastructures de transport et contribuer à un développement durable en Afrique.