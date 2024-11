Le Tchad plaide pour une économie verte lors de la COP29

Lors de la récente COP29, le Tchad s'est fait entendre sur la scène internationale en soulignant l'importance cruciale des espaces verts dans la lutte contre le changement climatique. Représenté par le Directeur Général Adjoint de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), le pays a participé activement à un panel organisé par l'Organisation pour une Économie Verte Mondiale.





Les échanges ont mis en évidence le rôle essentiel des espaces verts dans la régulation du climat et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces zones végétalisées contribuent à améliorer la qualité de l'air, à atténuer les effets des îlots de chaleur urbains et à préserver la biodiversité.





Des enjeux majeurs pour le Tchad



Au Tchad, où le changement climatique se manifeste déjà par des sécheresses récurrentes et des phénomènes météorologiques extrêmes, la préservation des espaces verts est une priorité absolue. Les discussions lors du panel ont permis de souligner les défis auxquels le pays est confronté, notamment :



La dégradation des terres : La déforestation et la désertification menacent les écosystèmes fragiles du Tchad.

La déforestation et la désertification menacent les écosystèmes fragiles du Tchad. Le manque de ressources : Le financement des projets de reboisement et de gestion des espaces verts est un défi majeur.

Le financement des projets de reboisement et de gestion des espaces verts est un défi majeur. La sensibilisation des populations : Il est essentiel de sensibiliser les populations à l'importance de préserver les espaces verts et de les inciter à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement.

Des solutions à explorer



Pour relever ces défis, les participants au panel ont évoqué plusieurs pistes de solutions :



Le renforcement des politiques publiques : Il est nécessaire de mettre en place des politiques ambitieuses en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

Le financement de projets verts : Le Tchad doit attirer des investissements pour financer des projets de reboisement, de restauration des écosystèmes et de gestion durable des ressources naturelles.

Le développement de partenariats : La coopération avec les organisations internationales, les ONG et les pays donateurs est essentielle pour mobiliser les ressources nécessaires.

La participation des communautés locales : Les communautés locales doivent être étroitement associées à la gestion des ressources naturelles et à la mise en œuvre des projets de développement durable.

Un engagement fort du Tchad



La participation du Tchad à ce panel témoigne de sa volonté de s'engager dans la lutte contre le changement climatique. En mettant en avant l'importance des espaces verts, le pays contribue à faire entendre la voix des pays les plus vulnérables et à promouvoir des solutions concrètes pour un avenir plus durable.