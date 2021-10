Le Tchad plaide pour une meilleure intégration régionale

Au centre de la rencontre, l’état d’avancement du processus d’intégration. Cette session a été dirigée par le président exercice de l’Union africaine, le chef de l’Etat congolais Félix Tshisekedi Tshilombo.



Le Tchad qui s’était engagé à abriter cet important sommet a été amené à y renoncer en raison des circonstances exceptionnelles auxquelles le pays fait face, suite à la disparition tragique du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno.



Au cours de la session à huis-clos, le président du CMT et ses pairs ont examiné en seconde lecture, quatre documents dont le rapport du président de la commission de l'Union africaine sur l’état de l’intégration régionale et celui sur la division du travail entre l’Union africaine, les Etats membres, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux.



Mahamat Idriss Deby a fait observer « qu’Il ne peut y avoir une véritable Zone de libre-échange (ZLECAF) sans une libre circulation des personnes tant à l’intérieur des communautés économiques régionales qu’entre celles-ci au niveau continental ».



La CEN-SAD a franchi une étape importante avec la dispense de visas pour les titulaires de passeports diplomatique et de service, avec un élargissement envisagé de dispense à d’autres catégories de citoyens des États membres.



« La réalisation de l’intégration dépend et dépendra des efforts que chacun des acteurs impliqués fournit et fournira pour y parvenir » a affirmé le président du CMT. Il a appelé de tous ses vœux la mise en place rapide de la Banque africaine d’investissement et du Fonds monétaire africain, « des véritables outils de stabilisation financière et d’investissement en Afrique par les africains et pour le développement de leur continent ».