Le Tchad prend part à la Conférence islamique des ministres de la Santé d'Abu Dhabi

Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal se trouve depuis ce samedi à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Il participera du 15 au 17 décembre 2019 à la conférence islamique des ministres de la Santé publique des pays de l’Organisation de coopération islamique.



Les Émirats arabes unis accueillent dans la capitale, Abou Dhabi, la 7ème session de la Conférence islamique des ministres de la Santé.



Les discussions des ministres de la Santé des États membres s’appesantiront sur le Programme d’action stratégique de l’OCI pour la santé pour la période 2014-2023 et le renforcement de la coopération dans ce domaine. Elles porteront également sur un mode de vie sain, la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles et la lutte contre ces dernières, les urgences sanitaires, les catastrophes, sans oublier la santé de la mère et de l’enfant et leur alimentation, ainsi que l’autosuffisance en matière de fourniture et de production de médicaments, de vaccins et de technologie médicale.



Au nombre des sujets qui seront examinés lors de la 7ème session de la CIMS, se trouvent les développements récents relatifs au Corps médical de l’OCI, la création du Centre d’excellence de l’OCI pour la production de vaccins et de produits biotechnologiques, le Portail Santé de l’OCI, ainsi que les activités du Groupe consultatif islamique sur l’éradication de la poliomyélite.