Le Tchad prend part à la formation sur la gestion des ressources en eau en Égypte

L'atelier a réuni 13 pays africains et a porté sur des sujets essentiels tels que l'introduction à la gestion des ressources en eau, les techniques de conservation, l'impact du changement climatique et les politiques et réglementations liées à l'eau.

Objectifs et Résultats

Cette formation a permis de renforcer les compétences techniques et scientifiques des participants et encourager la coopération interétatique et le partage de connaissances entre les pays.

Clôture de la Formation

La formation, qui était certifiante, a été clôturée par une cérémonie présidée par le ministre de l’Eau et de l'Irrigation égyptien, en présence de plusieurs ambassadeurs des pays participants. Les participants ont reçu des attestations, soulignant l'importance de cette initiative pour le développement des capacités en gestion des ressources en eau en Afrique.

Cette formation représente un pas significatif vers une gestion durable et efficace des ressources en eau, essentielle face aux défis environnementaux croissants.