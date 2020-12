Le Tchad prend part à une réunion de haut niveau sur la ZLECAF

Le ministre des Affaires étrangères Amine Abba Sidick, a représenté samedi le chef de l'État à la 13ème session extraordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui s'est tenue par visioconférence.



La session a été consacrée, entre autres, à l'opérationnalisation de la Zone de Libre Échange Continentale (ZLECAF), notamment sur les préparatifs en vue du démarrage effectif des échanges commerciaux en Afrique.



La rencontre a été présidée par Cyril Ramaphosa, président de la République d’Afrique du Sud, président en exercice de l’UA, assisté de Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, leader chargé de promouvoir le processus de la ZLECAf, du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat et du secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene.



Selon le chef de la diplomatie tchadienne, "la ZLECAF est une chance pour notre continent car cet instrument devrait changer le visage de l'Afrique en créant les conditions de son industrialisation et de la libéralisation de son économie".



"Il est inconcevable que le commerce intra-africain ne représente que 15% des échanges totaux du continent contre 70% pour l'Union Européenne. La mise en oeuvre effective de la zone devrait apporter une solution à cette problématique", indique-t-il.



"En ouvrant le marché convenu le 1er janvier 2021, nous allons vivre une nouvelle expérience d'intégration économique de l'ensemble des États membres de l'Union", explique le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat.



Le Tchad fait partie des 34 États africains ayant signé et ratifié l'accord instituant la ZLECAF.



Le secrétariat général de la ZLECAF est opérationnel à Accra, au Ghana, depuis août 2020.