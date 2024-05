Le Tchad prend part au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé

Le PBAC, comité permanent du Conseil exécutif, assume la responsabilité d'examiner et d'approuver le projet de budget-programme de l'OMS, tout en assurant le suivi de son exécution. Il lui incombe également de prodiguer des conseils au Directeur général sur les questions financières et administratives.



La 40ème réunion du PBAC se tient à un moment crucial pour l'OMS. L'organisation est confrontée à une multitude de défis, parmi lesquels la pandémie de COVID-19, la guerre en cours en Ukraine et la menace croissante de la résistance aux antimicrobiens. Le PBAC abordera ces questions et d'autres au cours de la réunion et formulera des recommandations au Conseil exécutif sur la manière de les traiter.



La participation de Monsieur Limane Mahamat Youssouf Terri à la réunion du PBAC constitue une occasion précieuse pour le Tchad de partager ses expériences et ses perspectives sur les enjeux sanitaires mondiaux. Le Tchad, l'un des 194 États membres de l'OMS, s'est toujours montré un fervent partisan de l'action de l'organisation.